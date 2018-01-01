Планируй с удовольствием
Ключевые
возможности
Добавляй задачи, не заходя в приложение: отправляй и пересылай сообщения боту в Telegram
по email
Продиктуй задачу голосом, SingularityApp мгновенно распознает текст и добавит задачу в список
Записывай задачи через виджеты, которые всегда под рукой в десктоп и мобильной версии
Ставь задачи хоть в календаре, хоть в приложении — они отобразятся и там, и там
Отправляй отметки из распечатанного списка дел в приложение всего за пару кликов на смартфоне
Никаких ограничений! Группируй задачи, добавляй теги, выстраивай иерархию так, как удобно тебе
Сфокусируйся на главном: используй помодоро, режим фокуса, фокусировку интерфейса и проверку проектов в ПК и веб-версии
Готовые
списки дел
Шаблоны со списками задач на любой случай в жизни. Действуй!
Отзывы
и делаем продукт лучше с каждым днём
Cпасибо за отличное, умное, дружелюбное и потрясающе эстетичное приложение. Оно почти совершенно) Спасибо за внимание)
Ребята, ну, вы реально крутые! Я уже думал, что эта идея забылась/стала неактуальной, и вот тебе раз :)
Классное приложение.
Пользуюсь ежедневно. Все что нужно есть. Очень. Удобно.
Приложение огонь
Отличное приложение, в сочетание с марафоном джедайских техник просто пушка-бомба)
Лучшее приложение для ведения задач и самоорганизации. Помогает все упорядочить. Разработчики молодцы. Поддержка отличная.
На мой взгляд — это лучшее приложение. Пользуюсь уже больше полугода и не собираюсь останавливаться)))
Просто, удобно, все по делу. Веду задачи личные и рабочие. Есть напоминания, круто!
Невероятно крутое приложение!
Мощнейшая штука. Спасибо, Владимир.
Кому подойдет
SingularityApp?
Как появятся задачедни — вообще будет супер!»
Подробнее о техниках организации личной эффективности рекомендуем почитать в книгах Максима Дорофеева «Джедайские Техники» и «Путь Джедая»