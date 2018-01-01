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Мощнейший планировщик
для твоих дел и задач

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MacWindows x64AndroidiOSLinuxWeb-версия
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Pro навсегда со скидкой 1 000 ₽
Только при покупке через сайт. Акция действует до 15 января 2023

Планируй с удовольствием

Лучшие техники управления задачами, проектами,
календарями, чек-листами, напоминаниями
Подарочные карты
SingularityApp
Desktop Mobile
Desktop Mobile

Ключевые
возможности

Видеоматериалы
Рассказываем о методах планирования и возможностях приложения
Telegram-бот для добавления задач

Добавляй задачи, не заходя в приложение: отправляй и пересылай сообщения боту в Telegram

Постановка задач
по email
Разбирая почту, просто отправь себе письмо, и задача добавится в список Входящих
Голосовой ввод в мобильной версии

Продиктуй задачу голосом, SingularityApp мгновенно распознает текст и добавит задачу в список

Виджеты быстрого добавления задач

Записывай задачи через виджеты, которые всегда под рукой в десктоп и мобильной версии

Двусторонняя синхронизация с Google-календарём

Ставь задачи хоть в календаре, хоть в приложении — они отобразятся и там, и там

Облачная синхронизация между устройствами
Мобильное приложение, веб-версия или десктоп? Какая разница — все изменения будут на своих местах!
Распечатка и распознавание плана дня

Отправляй отметки из распечатанного списка дел в приложение всего за пару кликов на смартфоне

Бесконечная вложенность задач, проектов, тегов

Никаких ограничений! Группируй задачи, добавляй теги, выстраивай иерархию так, как удобно тебе

Фокусировка и проверка проектов

Сфокусируйся на главном: используй помодоро, режим фокуса, фокусировку интерфейса и проверку проектов в ПК и веб-версии

Попробовать SingularityApp бесплатно

Всегда бесплатно для одного устройства. PRO-версия без ограничений — бесплатно 14 дней, без привязки карты

Готовые
списки дел

Шаблоны со списками задач на любой случай в жизни. Действуй!

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Отзывы

Прислушиваемся к мнению пользователей
и делаем продукт лучше с каждым днём

Кому подойдет
SingularityApp?

«Удобное приложение. Сам пользуюсь.
Как появятся задачедни — вообще будет супер!»
Максим Дорофеев — прокрастинатолог, специалист по продуктивности, тренер.

Подробнее о техниках организации личной эффективности рекомендуем почитать в книгах Максима Дорофеева «Джедайские Техники» и «Путь Джедая»
Узнай больше о методиках планирования

Укрощение хаоса
на годы вперёд

Наша миссия — стать лучшим приложением-планировщиком в мире. И мы шаг за шагом идём к своей цели, а впереди — много планов по развитию и улучшению SingularityApp.
Команда SingularityApp